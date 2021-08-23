شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. الرياض والمنطقة الغربية الأكثر إهدارًا للطعام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي زيد الشبانات، أن منطقتي الرياض والمنطقة الغربية الأكثر إهدارًا للطعام في المملكة.

وأوضح مدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر، خلال برنامج "الراصد" أن مقدار الهدر بلغ 40 مليار ريال سنوياً في الرياض والغربية.

وأشار الشبانات إلى أن هدف البرنامج في هذه الفترة هو توعية المجتمع بشأن أهمية الحد من الفقد والهدر الغذائي، قائلا: "اللي ما يتجاوب حله العقوبات، لكننا الآن في مرحلة توعية ومتفائلين، وفي المستقبل القريب سنكسب تفاعل المواطنين".

ولفت إلى أنهم يهدفون لتقليل نسبة الهدر الغذائي في المملكة بحلول عام 2030.