«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار رعدية على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لطقس الإثنين أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فيما يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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