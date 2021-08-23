عاجل | 83% من الصيادين غير سعوديين

كشفت بيانات أعداد القوى العاملة في صيد الأسماك خلال 2020 عن أن 82.7 % من القوى العاملة في صيد الأسماك من العمالة الوافدة العاملة، وذلك وفقًا لإحصاءات وزارة البيئة والمياه والزراعة.



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