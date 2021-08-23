عاجل | مغاسل الموتى بالباحة تفوق جدة

حلت محافظة حفر الباطن في المرتبة الأخيرة على مستوى المملكة في أعداد المقابر المسورة بـ21 مقبرة ومغاسل الموتى بـ5 مغاسل، فيما يبلغ عدد سكانها 390.282 نسمة حسب إحصائيات 2017، ووفقًا للهيئة العامة للإحصاء، فمن المتوقع أن يصل عدد سكانها في 2020 إلى أكثر من نصف مليون نسمة.

وبلغ إجمالي المقابر المسورة في المملكة 8701 مقبرة بأطوال الأسوار 13.652.067 مترًا، وعدد مغاسل الموتى 880 مغسلة.

وجاءت عسير أولاً بواقع 2073 مقبرة مسورة ثم الباحة بـ 1091، وجاءت الرياض أولًا في أعداد مغاسل الموتى بـ117 والباحة ثانيًا بـ100 مغسلة.

وجاءت جدة ثالثًا من حيث أعداد المقابر المسورة بـ1035 مقبرة، تلتها جازان بـ933 ثم الرياض 832 والمدينة المنورة 513 والقصيم 489 وحائل 407 والعاصمة المقدسة 234 والجوف 220 والطائف 201 وتبوك 184 مقبرة تليها نجران بـ 166 تليها الشرقية بـ135 ثم الحدود الشمالية بـ101 مقبرة والأحساء 66 وأخيرًا حفر الباطن 21 مقبرة.

وجاءت جدة ثالثًا من حيث عدد المغاسل بـ82 مغسلة وفقًا لإحصاءات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2020، تلتها القصيم وحائل بـ73 مغسلة لكل منها تليها الشرقية 70 مغسلة ثم المدينة المنورة بـ66 مغسلة وعسير 64 وجازان 62 وتبوك 44 مغسلة وأخيرًا حفر الباطن بـ5 مغاسل للموتى.

المقابر المسورة

8701 مقبرة

مغاسل الموتى

880 مغسلة

أطوال الأسوار

13.652.067 مترًا