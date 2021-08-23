عاجل | السعودية .. 370 شكوى من أسعار المستشفيات يوميا

وقالت الوزارة إنه تم تقديم تقارير أسبوعية إلى قيادات الوزارة عن البلاغات المتعلقة بالفواتير والأسعار، حيث لوحظ ارتفاع عدد البلاغات، مع عدم وجود إجراءات واضحة تجاه هذه البلاغات.
وتعمل الوكالة المعنية في الوزارة حاليًا على وضع سياسات وإجراءات خاصة بالفواتير والأسعار بالقطاع الخاص.
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