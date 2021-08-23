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عاجل | السعودية .. 370 شكوى من أسعار المستشفيات يوميا

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كشفت وزارة الصحة عن تلقيها 33241 شكوى من بعض المستفيدين تتعلق بما دفعوه لمستشفيات ومراكز القطاع الخاص، رغم عدم حصولهم على الخدمة، بمعدل يومي يناهز الـ370 شكوى، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

وقالت الوزارة إنه تم تقديم تقارير أسبوعية إلى قيادات الوزارة عن البلاغات المتعلقة بالفواتير والأسعار، حيث لوحظ ارتفاع عدد البلاغات، مع عدم وجود إجراءات واضحة تجاه هذه البلاغات.

وتعمل الوكالة المعنية في الوزارة حاليًا على وضع سياسات وإجراءات خاصة بالفواتير والأسعار بالقطاع الخاص.​


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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