عاجل | السعودية .. 370 شكوى من أسعار المستشفيات يوميا

كشفت وزارة الصحة عن تلقيها 33241 شكوى من بعض المستفيدين تتعلق بما دفعوه لمستشفيات ومراكز القطاع الخاص، رغم عدم حصولهم على الخدمة، بمعدل يومي يناهز الـ370 شكوى، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

وقالت الوزارة إنه تم تقديم تقارير أسبوعية إلى قيادات الوزارة عن البلاغات المتعلقة بالفواتير والأسعار، حيث لوحظ ارتفاع عدد البلاغات، مع عدم وجود إجراءات واضحة تجاه هذه البلاغات.

وتعمل الوكالة المعنية في الوزارة حاليًا على وضع سياسات وإجراءات خاصة بالفواتير والأسعار بالقطاع الخاص.​