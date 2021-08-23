شكرا لقرائتكم خبر عن 9 آلاف جولة رقابية تكشف 459 مخالفة «صحية» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حررت أمانة المنطقة الشرقية، 459 مخالفة، للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس « كورونا »، وتطبيق «توكلنا»، والمخالفات البلدية، وذلك في 9543 جولة رقابية نفذتها الأمانة، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، الأسبوع الماضي.

جاء ذلك ضمن جهود الأمانة في تكثيف الجانب الرقابي والجولات الرقابية التي تنفذها الأمانة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، والاشتراطات والأنظمة البلدية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكدت الأمانة استمرار تكثيف الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز 940، خلال الأسبوع الماضي 3041 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والمخالفات البلدية. ودعت إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو على المخالفات البلدية، من خلال مركز «940» لمعالجتها.