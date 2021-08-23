شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يشيد بتعزيز الضبط الآلي للمخالفات المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، بجهود إدارة مرور المنطقة الشرقية، في تنظيم المواقع التي تشهد ازدحاما، وتعزيز الضبط الآلي للمخالفات، متمنيا لمنسوبي مرور المنطقة الشرقية التوفيق.

واستمع سموه، خلال استقباله مدير مرور المنطقة الشرقية العميد م. علي الزهراني، يرافقه مدير مرور الأحساء العميد صالح القاسم، وعدد من قيادات المرور بالمنطقة الشرقية، بمكتب سموه بمقر المحافظة، أمس، لشرح عن جهود إدارة مرور المنطقة الشرقية خلال فترة جائحة كورونا، والتي شملت التعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتحسين الطرقات الرئيسية.

من جهته، عبر مدير مرور المنطقة الشرقية العميد م. علي الزهراني، عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء، على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته السديدة، سائلا الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والأمان.