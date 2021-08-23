شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إغلاق تقاطع طريق الرياض مع الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بلدية محافظة القطيف إغلاق تقاطع طريق الرياض مع طريق الخليج العربي بشكل كامل، بدءا من صباح اليوم الإثنين، نظرا لقرب انتهاء أعمال مشروع فك الاختناقات المرورية.

وأوضحت البلدية لمستخدمي الطريق أنه سيتم تحويل طريق الدخول والخروج من وإلى تاروت والمناطق المجاورة إلى طريق أحد شمالا، وذلك عن طريق استخدام شارع القدس غربا.

وعلمت (اليوم) أن هذا الإغلاق سيستمر مدة 5 أيام، علما بأن هذا المشروع تبلغ قيمته الإجمالية 9 ملايين و500 ألف ريال، وتقرر افتتاحه منذ إنشائه في 1 أغسطس الجاري، ولم يتم ذلك.

من ناحيته، أكد رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، في وقت سابق، أن افتتاح التقاطع سيكون قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك لتسريع الحركة المرورية لأهمية ذلك، ولم يتحقق الافتتاح حينها أيضا.

ويعتبر المشروع أحد أربعة مشاريع محيطة بهذا الموقع، وطورت البلدية الشارعين بإزالة الدوار نتيجة كثافة الحركة المرورية عليه، وذلك لتسهيل الحركة، وانسيابية ذلك داخل المحافظة، خاصة أن المشروع يعتبر بوابة لسوق السمك الحضاري، ومرفأ وفرضة مدينة القطيف.

ويراعي المشروع جميع جوانب السلامة المرورية، وسوف يسهم في فك الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة المركبات، وشمل التطوير مسافة 1000 متر من كلا الاتجاهين للطريقين، وذلك بإلغاء الدوار، واستبداله بإشارة مرورية ذكية.