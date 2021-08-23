شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبنى آيل للسقوط وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية وسط الدمام، مبنى آيلا للسقوط، من قبل مالك العقار، وذلك بعد تجاوبه السريع مع إشعارات البلدية، وإنهاء كافة الإجراءات والتراخيص المتعلقة بالهدم.

وتقدمت البلدية بالشكر لمالك المبنى، لتجاوبه السريع مع إشعارات البلدية، داعية جميع ملاك المباني ممن تم إشعارهم مسبقا إلى التعاون ومراجعة البلدية وإنهاء كافة الإجراءات وفق الأنظمة المتبعة.

كانت البلدية قد أطلقت مبادرة «الحفاظ على الأشجار المعمرة»، بهدف العناية بهذه الأشجار، نظرا لما تمثله من ثروة وطنية فريدة من نوعها وتراث بالغ الأهمية، إضافة إلى آثارها الإيجابية في المحافظة على الجانب البيئي.