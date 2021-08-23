شكرا لقرائتكم خبر عن برامج تدريبية لبناء رسالة إعلامية تعليمية هادفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، أهمية الدور المحوري والرئيسي المنوط بإدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسات التعليمية، والتي تدير دفتها وزارة التعليم، باعتبارها حجر الزاوية والصوت الحقيقي لنقل ما يدور من إنجازات وبرامج ومشاريع، وعرضها على المجتمع بالشكل اللائق، وتوضيح الصورة الإيجابية المشرقة في المجتمع التعليمي، خاصة أن الطلاب والطالبات يشكلون الشريحة الأوسع من المجتمع، وأوضح أن خارطة المجتمع التعليمي بالشرقية تزخر بالعديد من البرامج والأنشطة الهادفة التي تستحق وقوف الإعلام عندها، وتسليط الضوء عليها ونقلها للمجتمع بشكل مهني، مع تحري الدقة والأمانة والموضوعية لبناء رسالة إعلامية هادفة.

وأشار خلال انطلاق البرنامج التدريبي «المهارات المتقدمة في التوثيق الإعلامي المرئي»، الذي نظمته إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة، إلى أنهم في سباق مع الزمن في ظل عالم اختلف فيه كثير من المفاهيم والرؤى التي أصبح فيها الانفتاح التقني والتقدم التكنولوجي الرقمي لا يتعدى جهازا صغيرا أصبح في متناول أيدي الطلبة، الأمر الذي يلقي على عاتقهم مسؤولية أكبر لمواكبة حضور الحدث.