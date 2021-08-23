شكرا لقرائتكم خبر عن مطلع صفر.. توريد تمور «الزكاة العينية» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير فرع وزارة المالية بمحافظة الأحساء المشرف العام على اللجان، أحمد الجغيمان، عن استقبال الفرع توريد تمور الزكاة العينية من النوعين «الخلاص» و«الرزيز»، اعتبارا من الأول من صفر 1443، وإيداعها مستودعات الوزارة، ليتم بيع هذه التمور في مزادات علنية أولا بأول، وبعدها الاستقبال النقدي للزكاة عبر نظام سداد وعلى مدار العام.

وأهاب بجميع المزارعين المبادرة بتأدية هذه الفريضة وعدم تأخيرها؛ ابتغاء الأجر العظيم، ليبارك الله في المال والنفس والثمر، وإبراء للذمة ومساعدة للمحتاجين، حيث يصب جميع هذه الزكوات في صالح جمعية البر بالأحساء.

ووجه الجغيمان الشكر والتقدير لأعضاء اللجان على جهودهم وعنائهم لتأدية هذا الواجب وهذه الشعيرة، ابتغاء الأجر والمثوبة عند الله، ليتسنى لكل مزارع في الأحساء تأدية زكاته المفروضة من الثمار والحبوب وفق الضوابط الشرعية، وخص بالشكر أهل الخبرة والمعرفة «الدليلة» على مشاركتهم في كل عام لدرايتهم بأصحاب ومواقع وتداخلات المزارع.

من ناحيته، قدم مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بالنيابة، م. عبدالعزيز العتيق، شكره وتقديره لمدير عام فرع وزارة المالية بالأحساء، وجميع المشاركين في أعمال لجان خرص التمور بمحافظة الأحساء، مشيدا بالجهود الجبارة المبذولة في سبيل نجاح هذا المشروع، والتطور الكبير عاما بعد عام الذي تشهده أعمال اللجان في الأحساء.

جاء ذلك خلال إسدال الستار على أعمال لجان خرص التمور، وتحديد زكاتها بمحافظة الأحساء، ابتهاجا بنجاح هذا المشروع السنوي الكبير، والاحتفاء بتكريم جميع المشاركين في هذه المنظومة الشعائرية، تقديرا وعرفانا لجهودهم وإخلاصهم وأمانتهم في العمل في ظل الظروف الحرجة جراء انتشار فيروس «كورونا».

وفي ختام الحفل تسلم المشاركون شهادات الشكر والتقدير معبرين عن امتنانهم لما لقوه من حفاوة وتكريم.