شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. خدمات «مدنية» متنقلة للرجال في بقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء، في 9 مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتقدم الخدمة في المنطقة الشرقية للرجال، اليوم الإثنين، في مقر بلدية محافظة بقيق، لمدة يوم واحد، وفي منطقة حائل تقدم الخدمة للنساء يوم الإثنين في مركز التأهيل الشامل لمدة يوم.

كانت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية قد بدأت بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد، ومقر جمرك مطار الملك عبدالعزيز لمدة يومين.

وقدمت الوحدات بمنطقة عسير، خدماتها للرجال، أمس، في مقر محافظة النماص لمدة يوم، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في مركز النقيع لمدة يومين، وفي منطقة الجوف تقدم الخدمة اليوم الإثنين للرجال والنساء في فرع النيابة العامة بالجوف لمدة يومين، وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.