شكرا لقرائتكم خبر عن 8 شروط لقروض «أجدى».. وتدريب المستفيدين على التجارة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المشرف العام على صندوق «أجدى» التنموي، نائب رئيس مجلس الجمعيات بالشرقية وأمين عام جمعية البر بالمنطقة سمير العفيصان: إن ورشة عمل «المتاجر الإلكترونية»، التي أقامها الصندوق مؤخرًا، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، استهدفت التدريب على التجارة الإلكترونية، وتدريب المستفيدين على التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد الوسائل التجارية الحديثة والفاعلة حاليا، والتي تواكب رؤية المملكة 2030 في التنمية.

وأوضح أن الصندوق يقدم قروضا تنموية صغيرة ومتوسطة للأسر والشباب السعودي الطموح ويؤهله من خلال مثل هذه الورش والدورات التدريبية على استثمار أموال القروض في مشاريع تحقق له دخلا ماديا.

وأكد دور التدريب والتأهيل في تحقيق الاستثمار الأمثل للقروض، التي يحصل عليها المستفيد من صندوق القروض التنموية «أجدى»، موضحًا أن الصندوق هو صندوق تنموي يعنى بالتمويل الأصغر والمشاريع الصغيرة أسس من قبل جمعية البر بالمنطقة الشرقية لتمكين وتحويل الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية إلى أسر منتجة قادرة على العمل عبر تقديم قروض حسنة مستردة.

وتابع أن الأنشطة والمشاريع، التي يدعمها الصندوق هي مشاريع تجارية وصناعية وخدمية ويستفيد منه فئات متعددة كالمطلقين والأرامل وأفراد الأسر المستفيدة من مستفيدي جمعية البر بالمنطقة، ووجه العفيصان شكره وتقديره لبنك التنمية الاجتماعية على دعمه ومساندته المالية للصندوق.

من ناحيته، قال مدير صندوق «أجدى» التنموي عبدالعزيز الناشري: إن ورشة عمل المتاجر الإلكترونية تسعى لتوفير فرص تسويقية للمستفيدين وتأهيلهم على التسويق الإلكتروني وتدريبهم على أشهر منصات التجارة الإلكترونية، وفتح منافذ بيع إلكترونية للمستفيدين من قروض الصندوق.

وأضاف إن قروض صندوق «أجدى» متاحة لكل أفراد المجتمع وفقا لشروط محددة، وهي: «أن يكون المتقدم سعودي الجنسية - أن يمتلك العميل مشروعا قائما أو خبرة في مجال معين أو الرغبة ببدء مشروعه الخاص - أن يتراوح عمر العميل بين 18-60 عاما - إقامة العميل ضمن النطاق الجغرافي للصندوق «المنطقة الشرقية»، وفي نفس المدينة التي يوجد بها المشروع - تفرغ العميل التام لإدارة المشروع ومباشرة ذلك بنفسه - توفير كفيل غارم للعميل - التزام العميل بالبرامج التدريبية ومواعيد لجان الصندوق - أن يكون العدد من القرض الجماعي التكافلي (نساء) من 3 إلى 5 عميلات في حال القرض الجماعي».

يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية كان قد دشن صندوق القروض التنموية «أجدى» الذي أطلقته جمعية البر بالمنطقة الشرقية خلال عقد الجمعية العمومية «42»، الذي رأسها سموه بمقر إمارة المنطقة الشرقية.