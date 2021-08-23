شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مسؤولي وموظفي «الصحة» لدورهم في «حوكمة اللجان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرّمت «صحة الشرقية»، عددًا من المسؤولين والموظفين، نظير جهودهم المميزة في سبيل رفعة مستوى حوكمة اللجان.

من ناحيته، أشاد مدير صحة الشرقية د. إبراهيم العريفي، خلال لقائه، المسؤولين، أمس، بما قدموه من جهود مبذولة، معبرًا عن شكره وتقديره من خلال تسليمهم شهادات التقدير.

على جانب آخر، تواصل صحة الشرقية جولاتها التفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة؛ للتأكد من التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ومنها ارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط للدخول للمنشآت، ودخول المحصنين.