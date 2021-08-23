شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه «الرياضة» بدعم المواهب واستغلال الإمكانات المتوافرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أهمية الرياضة في حياة الإنسان، وضرورة استغلال الإمكانات التي وفرتها الدولة «حفظها الله»، لتحقيق تطلعات رؤية 2030 والتي جعلت المجتمع الصحي أحد الركائز الأساسية لتحقيقها.

وأضاف سموه، خلال استقباله مدير عام مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية موفق السنيد، بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس: «المنطقة الشرقية تزخر بالكثير من الأسماء المميزة في الكثير من الألعاب الرياضية المختلفة، التي حققت إنجازات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، ويجب أن يتم التركيز على هذه المواهب، من خلال دعم الأنشطة الرياضية المختلفة، واكتشاف المواهب، واستغلال الإمكانات الكبيرة المتوافرة».

من ناحيته، قدم السنيد لسموه، تقريرا عن إنجازات الأندية الرياضية في المنطقة الشرقية للأعوام الأربعة الماضية، التي تضمنت إنجازات الأندية في الألعاب المختلفة.

ورفع السنيد الشكر لسموه الكريم على دعمه للرياضة في المنطقة مما كان له الأثر في تميزها في العديد من المحافل.