شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. «مرحبا أبطال التعليم» بعد انقطاع 17 شهرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد أمس أكثر من 17 ألف معلم ومعلمة للحضور إلى مدارسهم في محافظة الأحساء، بعد انقطاع دام 17 شهرا بسبب جائحة كورونا ، والتقى مدير الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة، حمد العيسى، بعدد من المعلمين «أبطال التعليم» لدى عودتهم لمدارسهم، في مستهل عام دراسي جديد وسط إجراءات صحية آمنة وإطلاق الإدارة مبادرة «مرحبا أبطال التعليم».

ووجه العيسى شكره للمعلمين على جهدهم الكبير في رحلة التعلم عن بعد خلال العام الماضي، الأمر الذي ساهم في نجاح تلك الرحلة في ظل ما عاشته بلادنا والعالم من إجراءات جراء جائحة كورونا، واطمأن على استعدادات المدارس الصحية لاستقبال طلابها لتكون عودتهم الدراسية آمنة في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - من رعاية واهتمام بالغين بسلامة وصحة أبنائنا.

وأكد على مديري المدارس أهمية متابعة أدق التفاصيل وتطبيق الاحترازات التي وجهت بها وزارتا الصحة والتعليم، لضمان أمن وسلامة أبنائنا ومعلمينا صحيا.

وزار مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، د. عبدالرحمن الفلاح، والمساعد للشؤون المدرسية فهد القويزاني، والمساعد للخدمات المساندة زيدان الشمري، عددا من مدارس مكاتب الشرق والهفوف والمبرز، التقوا فيها بالمعلمين، كما اطمأنوا على التجهيزات الصحية لعودة الطلاب للدراسة الحضورية الأسبوع القادم، وقامت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية «بنات»، خلود الكليبي، بزيارة المدارس والتقت بالمعلمات ورحبت بهن، ودعتهن إلى مواصلة جهدهن وعطائهن الذي بذلنه العام الماضي في رحلة التعلم عن بعد.