شكرا لقرائتكم خبر عن إقرار لقاح «موديرنا» للفئة العمرية من 12 - 17 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس، موافقتها على شمول الفئة العمرية التي يسمح لها بتلقي لقاح «موديرنا» Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273 لتشمل الفئات العمرية من 12 - 17 سنة في المملكة، بعد أن تقدمت شركة موديرنا بطلب الموافقة والاعتماد من قبل الهيئة، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استخدامه مع الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر.

وجاء قرار موافقة «الهيئة» على شمول الفئات العمرية المستهدفة باللقاح، استنادا إلى البيانات التي قدمتها الشركة، وبينت أن لقاح «موديرنا» Moderna COVID -19 vaccine mRNA- 1273 قد استوفى المتطلبات التنظيمية الخاصة، حيث تضمنت الدراسات السريرية والتقارير العملية لتقييم فاعلية وسلامة اللقاح لهذه الفئة العمرية، وتبين من خلال مراجعتها أن الفوائد المعروفة والمحتملة لهذا اللقاح لدى الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر، تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة، مما يدعم إمكانية استخدامها في هذه الفئة العمرية.