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22.345 مخالفة لاحترازات كورونا بالمناطق في أسبوع

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الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، عن تسجيل 22.345 مخالفة، للمدة من 7 - 13/1/1443.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ «8840»، تلتها المنطقة الشرقية

بـ «3049» ثم المدينة المنورة بـ «2145» ومكة المكرمة بـ «1881»، والقصيم بـ «1819»، والجوف بـ «1221»، وحائل بـ «1136»، والحدود الشمالية بـ «792»، وتبوك بـ «386»، وجازان بـ «333»، والباحة بـ «315»، وعسير بـ «236»، ونجران بـ «192».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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