22.345 مخالفة لاحترازات كورونا بالمناطق في أسبوع

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، عن تسجيل 22.345 مخالفة، للمدة من 7 - 13/1/1443.

محمد يوسف

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