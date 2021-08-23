شكرا لقرائتكم خبر عن 22.345 مخالفة لاحترازات كورونا بالمناطق في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا «كوفيد- 19»، عن تسجيل 22.345 مخالفة، للمدة من 7 - 13/1/1443.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ «8840»، تلتها المنطقة الشرقية
بـ «3049» ثم المدينة المنورة بـ «2145» ومكة المكرمة بـ «1881»، والقصيم بـ «1819»، والجوف بـ «1221»، وحائل بـ «1136»، والحدود الشمالية بـ «792»، وتبوك بـ «386»، وجازان بـ «333»، والباحة بـ «315»، وعسير بـ «236»، ونجران بـ «192».