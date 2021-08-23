شكرا لقرائتكم خبر عن 367 ألف مستفيد من «طوارئ» مستشفيات الجوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة الجوف خدماتها لعدد 367.062 مستفيدا، من بداية 2021 وحتى الآن.

بلغ عدد المراجعين لطوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي 8835 مراجعا، وطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز 72.837 مراجعا، وطوارئ مستشفى دومة الجندل العام 54.740 مراجعا، وطوارئ مستشفى النساء والولادة والأطفال 58.684 مراجعا، وطوارئ مستشفى إرادة والصحة النفسية 1745 مراجعا، وطوارئ مستشفى طبرجل العام 131.201 مراجع، وطوارئ مستشفى صوير العام 27.347 مراجعا، وطوارئ مستشفى أبو عجرم العام 11.673 مراجعا.