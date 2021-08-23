شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «بروتوكولات» التباعد الجسدي ومنع المصافحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت مدارس المملكة كوادرها التعليمية وأطقمها كاملة أمس، بعد استقبالها الكادر الإداري قبل أسبوعين، بعد عام دراسي كانت الدراسة فيه عن بعد، بمنصة مدرستي، ونجحت فيه الوزارة نجاحا باهرا جعل تعليم المملكة محط أنظار العالم بأسره.

وأوضح مدير مدرسة اليرموك بصفوى، عبدالله منصور آل رامس، أن مباني المدرسة ابتهجت باستقبالها الكوادر التعليمية، بعد غياب استمر طويلا، وكان الاستقبال ممزوجا بالتشديد على تطبيق الاحترازات الصحية، بحسب توصيات وزارتي التعليم والصحة، مشيرا إلى منع دخول أي شخص لا يملك كلمة «محصن» وأخذ الجرعتين من اللقاح، والحالات المنصوص عليها، والحفاظ على التباعد الجسدي ومنع أي مصافحة بين المعلمين وإجراء السلام عن بعد، حفاظا على الإجراءات والبروتوكولات الصحية المنصوص عليها من وزارة الصحة.

وقال آل رامس إنه تم توزيع الكتب بخطة وآلية تمنع التزاحم، والتشديد على التأكد من الحالة الصحية والحرارة، ووجود الكمامات والمعقمات في الموقع احتياطيا.

وبين المعلم مالك العليوات، أن التأكد من الحالات الصحية للداخلين للمدرسة شيء ضروري، وأن الإجراءات التي أكدت عليها وزارة التعليم تصب في مصلحة الجميع، والحمد لله أن الوزارة فتحت مواقع خاصة للمعلمين والطلاب لعملية التلقيح، كما ميزت الكادر التعليمي والطلاب بأخذ الجرعات دون موعد، وليس هناك عذر لأحد أبدا.