شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الأفريقية ينقل تحيات القيادة لرئيس تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، لرئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، قيس سعيد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتمنياتهما للجمهورية التونسية الشقيقة بالأمن والاستقرار والازدهار.

وأوضح قطان والوفد المرافق، خلال لقائه الرئيس التونسي، أمس، توجيهات القيادة الرشيدة في المملكة بالوقوف مع كل ما يدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، والتوجيهات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي في تونس لمساعدتها في مكافحة جائحة كورونا.

من جانبه نوه الرئيس التونسي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وأعرب عن شكره وتقديره البالغ لأخيه خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد -حفظهما الله- على ما قدماه ويقدمانه للجمهورية التونسية والشعب التونسي من مساعدات، ولوقوف المملكة إلى جانب شقيقتها تونس في هذه الظروف الصعبة.