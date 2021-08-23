5 ملايين دولار لمعلومات عن لبناني يمول ميليشيا الحوثي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن لبناني ينتمي إلى ميليشيا حزب الله، أسهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة للحوثيين.

ونشر حساب برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية، على “تويتر” صورة للرجل اللبناني المدعو خليل يوسف حرب، وأوضح أنه “مستشار مقرب من أمين عام حزب الله” حسن نصر الله، وأشرف على عمليات عسكرية للميليشيا في عدد من دول الشرق الأوسط، بحسب “العربية”.

دور خليل يوسف:

وأشار إلى أن خليل يوسف حرب يلعب دورًا أساسيًّا في عمليات ميليشيا حزب الله، كما يعمل على “تعزيز علاقات التنظيم مع الجماعات الإرهابية الأخرى”.

وأضاف أن “خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في حزب الله اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله، حيث أشرف على العمليات العسكرية للتنظيم في العديد من دول الشرق الأوسط”.

كما أن حرب أيضًا حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى وقام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى “حلفاء حزب الله اللبناني في اليمن”، في إشارة للحوثيين.

شارك الخبر