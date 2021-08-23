رئاسة الحرمين تطلق حقيبة الزائر الرقمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أطلقت الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، ممثلةً في إدارة شؤون الكتب، حقيبة الزائر الرقمية، والتي تستهدف قاصدي بيت الله الحرام.

حقيبة الزائر الرقمية:

وتحوي هذه الحقيبة كتاب “الدروس المهمة لعامة الأمة” وكُتيب “صفة العمرة” ويليه جوامع الدعاء لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز- رحمه الله- والتي تناقش العديد من الجوانب الدينية المهمة في مسائل صفة الحج والعمرة والأمور المتعلقة بهما.

وجدير بالذكر أن هذه الحقيبة متاحة للمستفيدين عن طريق مسح الباركود التابع للكتاب حتى يتمكنوا من تصفح المحتوى بشكل كامل.

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