، "إعصار بخطورة أزمة قلبية" .. ملايين الأمريكيين يترقبون ويلات "هنري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الاستعداد لفيضانات ورياح عنيفة وانقطاع للتيار الكهربائي

يقترب الإعصار هنري من اجتياح اليابسة في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، في وقت يستعد ملايين الأشخاص في منطقة نيو إنغلند ولونغ آيلاند بنيويورك لاحتمال تسببه بفيضانات ورياح عنيفة وانقطاع للتيار الكهربائي.

وأُعلنت حالة طوارئ في مساحة واسعة من الساحل الشمالي الشرقي تشمل مدينة نيويورك، مع اشتداد قوة العاصفة هنري، لتصبح أول إعصار يضرب منطقة "نيو إنغلند" في 30 عامًا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأوضح المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن "هنري" يقترب من شرق لونغ آيلاند وجنوب نيو إنغلند، وعلى بعد 120 كيلومترًا جنوب شرق مونتوك بوينت في ولاية نيويورك.

من جهة أخرى، حذر خبراء الأرصاد من تساقط أمطار غزيرة وخطر حدوث فيضانات وارتفاع مستوى مياه البحر، في وقت اجتاح "هنري" المحيط الأطلسي ترافقه رياح بسرعة 120 كلم في الساعة.

كما حذر حاكم نيويورك المستقيل، أندرو كومو من "هنري"، قائلاً "إنه إعصار بخطورة أزمة قلبية".

ودفع الإعصار المرتقب " كومو"، لإعلان حالة طوارئ، ونشر 500 عنصر من الحرس الوطني تحسبًا لنشر جهود إغاثة.