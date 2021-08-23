، ريال مدريد ينجو من الهزيمة أمام ليفانتي .. والأتلتيكو يواصل انطلاقته القوية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - فشل ريال مدريد في الخروج بأكثر من نقطة أمام ليفانتي بعدما تعادل انتهت مباراة الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3 يوم الأحد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتناوب الفريقان على تبادل التفوق بالنتيجة بأكثر من مناسبة قبل أن تنتهي بتعادل عادل بين الطرفين، حيث جاءت أهداف ريال مدريد بفضل الويلزي غاريث بيل (5) والبديل البرازيلي فينيسيوس جونيور (73 و85)، فيما دوّن ثلاثية ليفانتي كل من مارتي وكامبانا وروبر (46 و57 و79).
وأكمل ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 88 بعد طرد حارس مرماه، بسبب قطعه كرة بيده بعيدًا عن منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق الملكي.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطتين لمنافسه.
وقاد الأرجنتيني أنخل كوريا أتلتيكو مدريد حامل اللقب لفوزه الثاني تواليًا بتسجيله هدف المباراة الوحيد ضد إلتشي على ملعب "واندا متروبوليتانو" الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هدف أتلتيكو مدريد والمباراة الوحيد النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة (39) من زمن الشوط الأول، بصناعة من مواطنه والوافد الجديد للفريق، رودريجو دي باول.
وبانتصاره واصل الأتلتيكو انتصاراته في بداية مشوار الحفاظ على لقب الليجا، لينفرد بالصدارة مؤقتًا بالعلامة الكاملة حتى الآن (6 نقاط) في حين تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة، جمعها من التعادل سلبيًا أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الافتتاحية، ليحتل المركز الـ16 مؤقتًا.
23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 01:28 AMريال مدريد ينجو من الهزيمة أمام ليفانتي .. والأتلتيكو يواصل انطلاقته القوية
فشل ريال مدريد في الخروج بأكثر من نقطة أمام ليفانتي بعدما تعادل انتهت مباراة الفريقين بنتيجة التعادل الإيجابي 3-3 يوم الأحد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتناوب الفريقان على تبادل التفوق بالنتيجة بأكثر من مناسبة قبل أن تنتهي بتعادل عادل بين الطرفين، حيث جاءت أهداف ريال مدريد بفضل الويلزي غاريث بيل (5) والبديل البرازيلي فينيسيوس جونيور (73 و85)، فيما دوّن ثلاثية ليفانتي كل من مارتي وكامبانا وروبر (46 و57 و79).
وأكمل ليفانتي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 88 بعد طرد حارس مرماه، بسبب قطعه كرة بيده بعيدًا عن منطقة الجزاء، بعد هجمة مرتدة سريعة للفريق الملكي.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطتين لمنافسه.
وقاد الأرجنتيني أنخل كوريا أتلتيكو مدريد حامل اللقب لفوزه الثاني تواليًا بتسجيله هدف المباراة الوحيد ضد إلتشي على ملعب "واندا متروبوليتانو" الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل هدف أتلتيكو مدريد والمباراة الوحيد النجم الأرجنتيني أنخيل كوريا في الدقيقة (39) من زمن الشوط الأول، بصناعة من مواطنه والوافد الجديد للفريق، رودريجو دي باول.
وبانتصاره واصل الأتلتيكو انتصاراته في بداية مشوار الحفاظ على لقب الليجا، لينفرد بالصدارة مؤقتًا بالعلامة الكاملة حتى الآن (6 نقاط) في حين تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة، جمعها من التعادل سلبيًا أمام أتلتيك بيلباو في الجولة الافتتاحية، ليحتل المركز الـ16 مؤقتًا.
، ريال مدريد ينجو من الهزيمة أمام ليفانتي .. والأتلتيكو يواصل انطلاقته القوية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد ينجو من الهزيمة أمام ليفانتي .. والأتلتيكو يواصل انطلاقته القوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.