بالفيديو.. معلمون سعداء بالعودة للمدارس: متفائلون بعام دراسي ناجح

الرياض - محمد عبدالله - أعرب عدد من المعلمين، اليوم الأحد، عن سعادتهم لعودتهم للمدارس موجهين الشكر للحكومة والمسؤولين لإتاحتهم ما وصفوه الأجواء الجميلة والمناسبة للعودة.

وقال أحد المعلمين عبر فيديو نشرته وزارة التعليم عبر حسابها بموقع تويتر تحت عنوان "المعلمون والمعلمات شركاء النجاح والتميّز.. يعودون لمدارسهم.. وجميعهم ثقة وتفاؤًل بعام دراسي ناجح": سعداء بعودتنا وبعودة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطلاب لمقاعد الدراسة بإذن الله وأن تكون عودة آمنة في ظل تطبيق الاحترازات الوقائية.

وفي وقت سابق دعا وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، الأحد، الطلبة وأولياء أمورهم للحصول على جرعتين من لقاح كورونا لدخول المنشآت التعليمية.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير، اليوم الأحد مركز لقاحات كوفيد-19 بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث اطلع على آلية استقبال المستفيدين، وإجراءات تسجيلهم وتلقيهم اللقاح، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، والكوادر الطبية والفنية والتطوعية المشاركة في المركز.

وقال وزير التعليم إن الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين حصلوا على جرعة أولى من اللقاح يصلون إلى نسبة 93٪، وهو دليل على رغبتهم في العودة للدراسة، وسيأخذون الجرعة الثانية، ويكملون حضورهم إلى المدرسة مع زملائهم، كذلك بالنسبة للطلبة في التعليم الجامعي وكافة منسوبي التعليم حريصون أيضاً على استكمال جرعاتهم، منوهاً بأهمية حصول الجميع على جرعتين من لقاح كورونا لدخول المنشآت التعليمية.

اقرأ أيضًا

وزير التعليم يعلن نسب تحصين طلبة المتوسطة والثانوية: جرعتا لقاح كورونا شرط الدخول