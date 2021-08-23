وزارة الصحة توجه 6 إرشادات للمصابين بمرض البهاق

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة عددًا من النصائح والإرشادات للمرضى المصابين بمرض البهاق، داعية لضرورة اتباع هذه النصائح.

ودعت الصحة، عبر موقعها الإلكتروني، المصابين بمرض البهاق لضرورة العناية بصحتهم من خلال اتباع هذه النصائح:

- حماية البشرة من الشمس وذلك بارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس.

- تجنب استخدام الأسِرة الخاصة في التسمير (التان)

- الحد من الإجهاد والتوتر والعمل على الاستقرار النفسي.

- تجنب التعرض لبعض المواد الكيميائية على سبيل المثال في مجال العمل.

- تجنب استعمال الكريمات والخلطات غير المرخصة طبيًّا.

- الابتعاد عن اختبار العلاج اعتمادًا على تجارب الغير.

ما هو مرض البهاق؟

وأوضحت وزارة الصحة أن مرض البهاق هو عبارة عن مرض جلدي يحدث بسبب فقدان لون الجلد الطبيعي وظهور بقع بيضاء اللون يمكن أن تؤثر في الجلد أو في أي جزء من الجسم، وقد يؤثر أيضًا في الشعر وداخل الفم.

وأشارت الصحة إلى أنه يمكن أن تختلف الحالة من شخص لآخر، حيث لا يمكن التنبؤ بمعدل تأصر الجلد وفقدان اللون به، ولا يعد المرض معديًا؛ حيث يؤثر في جميع أنواع البشرة؛ لكن قد يكون أكثر وضوحًا في ذوي البشرة الداكنة.

وأضافت الوزارة، أن مرض البهاق له ثلاثة أنواع مختلفة بحسب طبيعة المرض وينقسم البهاق إلى الأنواع التالية:

- البهاق غير القطعي: يرتبط بشكل وثيق مع ظروف المناعة الذاتية؛ حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة خلايا الجسم مسببًا بقعًا بيضاء في جميع أنحاء الجسم.

- البهاق القطعي: يقتصر على جانب واحد أو منطقة واحدة في الجسم، وعادة ما يبدأ في عمر مبكر.

- البهاق الشامل (المنتشر): يشمل معظم أعضاء الجسم.

وتابعت، أنه حتى الآن ورغم التقدم الذي تم تحقيقه بالمجال الطفبي فلا توجد طريقة لتحديد ما إذا كان البهاق سوف ينتشر أو يظل محصورة في مكان واحد.

وبينَت الصحة أن مرض البهاق يحدث عندما تموت الخلايا الصبغية التي تنتج الميلانين أو تتوقف عن العمل، وقد يرجع ذلك إلى مشكلة في الجهاز المناعي؛ لكن السبب لا يزال غير واضح.

أعراض الإصابة بالبهاق

وكشفت وزارة الصحة، أن أعراض مرض البهاث تتمثل في ملاحظة ظهور العلامات التالية على المريض، وهي:

- العلامة الرئيسة تتمثل في فقدان لون البشرة، وعادة على المناطق المعرضة لأشعة الشمس (مثل: اليدين والقدمين والذراعين والوجه والشفتين). كما تشمل على:

- فقدان غير مكتمل من لون البشرة وظهور بقع بيضاء اللون.

- ظهور لون أبيض على فروة الرأس أو الرموش أو الحاجبين أو اللحية.

- فقدان اللون في الأنسجة (الأغشية المخاطية) داخل الفم والأنف.

- تغيير لون الطبقة الداخلية من مقلة العين (الشبكية).

- تلون الأوعية الدموية تحت الجلد باللون الوردي.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد العديد من الخيارات للعلاج البعض قد يستغرق طويلاً، لذا يجب مناقشتها مع الطبيب؛ حيث إن الهدف من معظم العلاجات هو استعادة لون الجلد المفقود.

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