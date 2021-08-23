حماية تطلق درع للتدريب في الأمن السيبراني

أطلقت جمعية أمن المعلومات (حماية) بالشراكة مع شركة هواوي السعودية مبادرة "درع لخدمة المجتمع" التي تهدف إلى تدريب كوادر وطنية في أهم المهارات الأساسية والعملية في مجال الأمن السيبراني التي يحتاجها سوق العمل، وتمتد شهرين.

وتتضمن المبادرة مجالات تدريبية متنوعة وتشمل التحليل الجنائي الرقمي وأمن الأنظمة الحساسة واختبار الاختراق وتحليل البرمجيات الخبيثة ومهارات مركز المراقبة الأمنية، يقدمها نخبة من الكفاءات الوطنية من الأكاديميين ومتخصصي الأمن السيبراني

وأوضح الرئيس التنفيذي لحماية الدكتور عبدالله الحربي أن المبادرة تأتي رغبة من الجمعية في دعم مجتمعات الأمن السيبراني من خلال زيادة تأهيل المتخصصين في المجال وتعزيز وعي ومعرفة المجتمع بالأمن السيبراني وتساعد الباحثين عن عمل على تحديد مسارهم، مبيناً أنها تهدف إلى زيادة إسهام القطاع غير الربحي في منظومة الأمن السيبراني كشريك مسهم وداعم للجهود الوطنية الأخرى من الجهات ذات العلاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة إريك يانغ : "يسعدنا أن نتعاون مع المؤسسات المحلية المتخصصة بالأمن السيبراني مثل جمعية (حماية) على الإيفاء بمسؤولياتنا الاجتماعية وبناء نظام إيكولوجي رقمي أكثر أماناً، وفي ظل نشر تقنيات المعلومات والاتصالات الأساسية في المملكة، نحن ملتزمون بتنمية المواهب التقنية ومواهب الأمن السيبراني المحلية ونواصل جهودنا لتنمية قدراتهم وتمكينهم من الإسهام في تعزيز الاقتصاد الرقمي".