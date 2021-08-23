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السعودية | البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 ثواني - 1:31 صباحًا, 23 أغسطس 2021 م

المناطق - خميس مشيط

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها مع المملكة العربية ضدّ كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها فيما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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