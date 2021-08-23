السعودية | 141 ألف ريال قيمة صقرين في الليلة التاسعة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

المناطق- الرياض

أقيمت اليوم, الليلة التاسعة من المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم شمال الرياض حتى الخامس من سبتمبر المقبل، بمشاركة أفضل مزارع إنتاج الصقور من مختلف أنحاء العالم، وتم خلالها بيع صقرين بمبلغ 141 ألف ريال.

وجاءت البداية مع “قرموشة جير” من مزرعة “نورث وودز وبلد” الأمريكية، وتم البيع بمبلغ 25 ألف ريال، فيما اشتعلت المنافسة على الصقر الثاني “جير بيور” من مزرعة “جيم ويلسون فالكونز” الكندية ، حيث بدأت المزايدة بـ70 ألف ريال، قبل أن يتم البيع بمبلغ 116 ألف ريال.

وكانت المزرعة الكندية خطفت الأضواء أمس، من خلال بيع أغلى صقر في المزاد حتى الآن بمبلغ 350 ألف ريال، وهو جير بيور (سوبر وايت) عرضه 18.5 إنش راهي، وطوله كذلك 18.5 إنش، ووزنه 1600 جرام.

ويجمع المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي لأول مرة نخبة من أفضل المزارع في العالم من 14 دولة، ويحتوي المزاد على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما يضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها.