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شكرا لقرائتكم ضبط قائدي مركبات دفعوا بعضهم على الطريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23
وكان المرور قد أعلن عن خطوات إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات (الخصوصي) عبر منصة أبشر، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ضبط قائدي مركبات دفعوا بعضهم على الطريق
تم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المرور السعودي عن ضبط قائدي مركبات دفعوا بعضهم على الطريق، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
في سياق آخر، أكد المرور أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.
وكان المرور قد أعلن عن خطوات إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات (الخصوصي) عبر منصة أبشر، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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