الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

ضبط قائدي مركبات دفعوا بعضهم على الطريق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المرور السعودي عن ضبط قائدي مركبات دفعوا بعضهم على الطريق، وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

في سياق آخر، أكد المرور أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.

وكان المرور قد أعلن عن خطوات إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات (الخصوصي) عبر منصة أبشر، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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