الكويت توافق على عبور 5 آلاف أفغاني إلى أراضيها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أن حكومة البلاد وافقت على عبور 5 آلاف أفغاني ممن سيتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

توجيهات أمير الكويت:

وذكرت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن هذه الموافقة تأتي بناء على توجيهات أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد، “تقديرًا للعلاقات الإستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، ولتعزيز التعاون القائم بينهما، واستمرارًا لدور الكويت الإنساني، الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب، وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال الشهر الماضي: إن مسألة إعادة توطين مترجمين أفغان أثيرت في اجتماعات عقدها في الكويت.

ويخشى كثير من الأفغان الذين عملوا مع قوات حلف شمال الأطلسي من انتقام حركة “طالبان” التي سيطرت على العاصمة الأفغانية كابل قبل أسبوع.

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