شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 6 أيام.. 136 مخالفة لـ«العمل تحت أشعة الشمس» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطبيق القرار

من ناحيته، أكد مدير فرع الوزارة للموارد البشرية بالشرقية عبدالرحمن المقبل، أن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس المباشر، يطبق لمدة 3 أشهر، وبدأ تطبيق القرار في يوم الثلاثاء 15 يوليو الماضي، لينتهي بنهاية يوم الأربعاء 15 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المنع يكون بشكل يومي من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 3 عصرًا.

بيئة آمنة

وأوضح المقبل أن قرار منع العمل تحت أشعة الشمس جاء لأصحاب المنشآت، حفاظا على سلامة العاملين من الأخطار الصحية المصاحبة للتعرض المباشر لأشعة الشمس، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمال وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية؛ لضمان تجنب العمال ما قد يتسبب بمخاطر صحية متنوعة، مؤكدًا أن الجولات مستمرة حتى نهاية آخر يوم في تطبيق القرار.

متابعة مستمرة

وبيَّن أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحرص على متابعة تنفيذ قرار منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة طوال الفترة المعلن عنها، حرصا منها على سلامة وصحة العاملين، مشددًا على ضرورة تطبيق القرار للمساهمة في حماية العاملين.

مواقع إنشائية

وأشار إلى أن الفرق الرقابية لرصد الالتزام بالقرارات زارت 523 موقعًا إنشائيًا، خلال 6 أيام، ورصدت هذه الزيارات 387 منشأة ملتزمة، إضافةً إلى 136 مخالفة، وجاءت هذه الجولات من يوم الأحد 14 أغسطس وحتى 19 أغسطس 2021م، داعيًا جميع الأفراد والمنشآت للالتزام بتطبيق القرار، وعدم التهاون في ذلك، والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم الموحد 19911.

غرامة مالية

من ناحيته، قال مدير إدارة الرقابة بالإنابة بفرع الوزارة محمد القطان: إن القرار يمنع أي عمل كان تحت أشعة الشمس، ويعطى أي مخالف غرامة مالية قيمتها 3000 ريال، وحتى لو أعطي العامل مظلة فلا يغني ذلك، ويشمل عمال النظافة، وأعمال الكهرباء، والمياه، والأعمال الإنشائية، وغيرها المشابهة.

لائحة تنفيذية

وأكد أن الفقرة «38» في جدول العقوبات، نصت فيها اللائحة التنفيذية للعمل على «قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير»، فإن تم العمل في هذه الظروف كانت المنشأة مخالفة، وتجب المخالفة وتتمثل في قيام صاحب العمل بتشغيل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

منشآت ملتزمة

وبيَّن القطان أن عدد الزيارات وإحصائية العمل تحت أشعة الشمس من تاريخ بدء تطبيق القرار في 15 يونيو 2021م، وحتى 19 أغسطس 2021م، بلغ 4394 زيارة، وسجل مجموع المنشآت الملتزمة 3040 منشأة، فيما بلغ عدد المخالفات 1354.

سجلت إحصائية حظر العمل تحت أشعة الشمس بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، 136 مخالفة، لأحكام قرار منع العمل المباشر تحت أشعة الشمس، خلال 6 أيام، علما بأن هذه الجولات تستهدف المواقع الإنشائية، والعاملين بالطرقات.