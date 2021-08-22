شكرا لقرائتكم خبر عن 20 عاما تعثرا بمستشفى «حكومي الخبر».. ولا حياة لمن تنادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اشتكى مواطنون من تأخر إنجاز مشروع مستشفى الخبر بحي العزيزية، لمدة تقارب العشرين عاما، موضحين أن ذلك يسبب لهم ضررا كبيرا، وخاصة كبار السن؛ لتكبدهم معاناة الذهاب لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية والعلاج، إضافة إلى أن الحالات الطارئة بحاجة إلى مستشفى قريب يقدم الخدمة لهم وللأحياء المجاورة، مطالبين الجهات المسؤولة بالالتفات للمشروع، والعمل على سرعة إنجازه، لأنه لن يخدم أهالي حي العزيزية فحسب؛ بل سيخدم جميع الأحياء المجاورة، وسيستفيد منه عدد كبير من سكان مدينة الخبر.

مسافات طويلة

قال المواطن محمد الشبيب، إن مشروع المستشفى على حاله منذ سنوات، وننتظر إنجازه بفارغ الصبر، لينهي معاناة أهالي الحي والأحياء المجاورة الذين يضطرون للذهاب مسافات طويلة سواء للمستشفى الجامعي بحي العقربية أو غيره، من أجل الحصول على الرعاية الصحية، لافتا إلى أن المعاناة تزداد عندما توجد حالات طارئة تتطلب التدخل السريع، ما قد يعرض حياتهم للخطر، خاصة في ظل ما قد يواجهون من ازدحامات مرورية وتأخر ذهابهم إلى المستشفيات البعيدة، كما أن كبار السن يصعب عليهم تحمل مشقة طول السفر، مطالبا الجهات المختصة بسرعة إنجاز المشروع لإنهاء معاناتهم.

الجهات التشغيلية

وأضاف المواطن محمد بن علي، أن المستشفى المقرر إنشاؤه منذ سنوات لم ينجز إلى الآن، رغم أن وجوده ضروري للأهالي، مؤكدا أن الدولة لم تدخر جهدا لخدمة المواطنين صحيا، إلا أن الجهات التشغيلية للمشروع لا تراعي الحاجة الماسة لتلك المستشفى، خاصة في ظل عدم وجود آخر قريب، وهو ما يصيب البعض بالتذمر من كثرة الذهاب إلى مسافات بعيدة للحصول على العلاج وتلقي الرعاية الصحية، مبينا أن المستشفى التعليمي يعتبر الأقرب وهو على مسافة بعيدة عنهم، ويحتاج إلى وقت للوصول إليه، مع وجود تكدسات مرورية. مضيفا أنه يجب أن يكون هناك التفات للمشروع من قبل الجهات المسؤولة، والعمل على سرعة إنجازه، لأنه لن يخدم أهالي حي العزيزية فحسب؛ بل سيخدم جميع الأحياء المجاورة، وسوف يستفيد منه عدد كبير من سكان مدينة الخبر.

إمكانات مادية

وأشار المواطن وسيم يونس إلى أنه منذ قدومه إلى حي العزيزية منذ قرابة 5 سنوات، وهو يرى مشروع المستشفى متوقفا، ولم ير أي تقدم فيه، أو أي أعمال للانتهاء منه، موضحا أن هناك نقصا في المستشفيات بحي العزيزية والأحياء المجاورة، لذا فإن تأخر المشروع وعدم تشغيله يؤثر على السكان، إضافة إلى معاناتهم لتكبدهم عناء السفر لمسافة طويلة للذهاب إلى أقرب مستشفى، لافتا إلى وجود مستشفى أهلي بالحي، لكن ليس دى الجميع القدرة على العلاج من حيث الإمكانات المادية، كما أن كبار السن يعانون كثيرا من تأخر المشروع، حيث يذهبون إلى مستشفيات بعيدة، وحتى الحالات الطارئة لا يوجد لها مكان أو مستشفى قريب مما قد يعرض حياتهم للخطر.

أوضح المتحدث الرسمي لتجمع الشرقية الصحي، محمد المقيبل، أن الإدارة التنفيذية وكل قطاعات وإدارات تجمع الشرقية الصحي، تستهدف منذ إنشائها تفعيل وتطوير المنشآت الصحية بالمنطقة، بدءا بالمراكز الصحية والمستشفيات العامة والتخصصية، لتقديم خدمة صحية متميزة وسريعة للمواطن والمقيم على هذه الأرض المباركة.

وبين أنه بخصوص مستشفى الخبر المركزي، فإن نسبة المنجز منه حتى الآن ٦٠٪، وقد تقرر زيادة الخدمات المقدمة ونطاق الخدمة من خلاله ليصبح مستشفى مركزيا بطاقة ٣٠٠ سرير، ومستشفى للنساء والولادة بطاقة ٢٠٠ سرير، ومركزا لغسيل الكلى بطاقة ٥٠ سريرا.

«تجمع الشرقية»: 60 % إنجازا.. وزيادة الخدمات المقدمة