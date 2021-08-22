شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض «كوفيد - 19» شرط فحص الطلاب المخالطين مخبريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا الذي صدر بالتعاون مع هيئة الصحة العامة ووزارة الصحة وبين الكثير من الجوانب الصحية بالمدارس وآلية التعامل مع الحالات وتطبيق الإجراءات الوقائية.

خارطة صحية

شدد الدليل على عدم فحص الطلاب المخالطين أو غيرهم مخبريا إلا في حالة ظهور أحد أعراض «كوفيد- 19» عليهم، كما تناول الحالات من حيث درجة خطورتها وآلية التعامل معها وتقييمها، إضافة إلى وضع خارطة طريق صحية لكافة العاملين في الميدان التعليمي وكيفية الحضور والانصراف والنقل المدرسي والفصول الدراسية والتباعد بين الطلاب، وإلغاء الاصطفاف الصباحي وإيقاف العمل في المقاصف المدرسية والسماح للطلاب بتناول الوجبات في الفصول وإحضارها من المنزل، وإلغاء الأنشطة اللاصفية وتقنين الزيارات من خارج المدرسة وغيرها من الجوانب التي تضمن سلامة الطلاب وكافة الكوادر التعليمية والإدارية.

تباعد وتهوية

وشدد الدليل على أهمية التباعد الاجتماعي في الصف الدراسي وترك الصف الأول فارغا والتزام الطالب بنفس المقعد الدراسي طوال اليوم الدراسي والتباعد بمسافة 1.5 متر بين كل طالب وآخر والتهوية الجيدة والاستفادة من جميع مرافق المدرسة لتحويلها إلى فصول دراسية، إضافة لتنظيم عملية حضور وانصراف الطلاب واستخدام كافة البوابات المدرسية لضمان عدم التزاحم، والتشديد على التطهير والتعقيم الدوري لمرافق المدرسة لا تقل عن مرتين خلال اليوم الدراسي، وتخصيص غرف للعزل وتوفير المستلزمات الصحية وعمل دورات توعوية وتثقيفية للطلاب.

آلية تعامل

وبين الدليل آلية التعامل مع الحالات المشتبه بها من خلال العزل وإبلاغ ولي الأمر وإبلاغ المرشد الصحي ونقل الطالب عن طريق ولي الأمر أو الاتصال على الهلال الأحمر في حال كانت هناك حالة طارئة والتطهير ومتابعة الحالة للتأكد من عمل المسحة وإبلاغ الجهات المعنية المتمثلة في الصحة المدرسية.