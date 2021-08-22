‎الإمارات: ميليشيا الحوثي تتحدى المجتمع الدولي بشكل سافر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية اليوم، بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط، بطائرة درون بدون طيار مفخّخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

تحدٍّ سافر:

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأشار البيان أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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