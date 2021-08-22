توقعات بأمطار رعدية ورياح نشطة غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

أمطار ورياح:

وتوقع مركز الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فيما يكون الطقس مستقرًّا على باقي مناطق المملكة.

ولفت مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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