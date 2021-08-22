عودة المحاضرات والدروس العلمية حضوريًّا بالمسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالوكالة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، عن عودة الحضور لمجالس العلم الخاصة بطلاب العلم داخل المسجد الحرام وفق عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في أحدث معايير مكافحة العدوى.

تفاصيل القرار:

وحددت الرئاسة كرسي رقم (9) أمام باب سلم الملك فهد (91) وكرسي رقم (10) للدروس، مع التأكيد على الإدارات المعنية بعدم تجاوز أعداد طلاب العلم عن (50) شخصًا.

شروط الحضور:

وتضمنت شروط الحضور: أن يكون القاصد محصنًا بجرعتين، ولديه حجز للصلاة عن طريق تطبيق اعتمرنا، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، والتعقيم الدوري، ولبس الكمامة خلال الدروس، وإحضار سجادة خاصة لكل طالب علم.



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