الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-22

الحج والعمرة: لا يمكن تعديل الوقت أو التاريخ بعد إصدار التصريح

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه بعد إصدار التصريح لا يمكن تعديل وقت أو تاريخ العمرة، آملة أن يتم التقيد بموعد الحضور المحدد في التصريح.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة تمكين الفئات العمرية من تصاريح العمرة لمعتمري الداخل من 12- 18 سنة، مع اشتراط تلقي التحصين “جرعتين”، وذلك مع انطلاق موسم العمرة ابتداءً من اليوم، حيث أُصدِرَ أكثرُ من 13 ألف تصريح لهذه الفئة العمرية؛ لتمكينهم من أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.

التصاريح عبر اعتمرنا وتوكلنا:

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن إصدار التصاريح للعمرة يكون من خلال تطبيقَي “اعتمرنا وتوكلنا”، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، المتخذة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة.



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