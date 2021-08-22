رفع 1000 سيارة تالفة من الشوارع

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وأوضحت البلدية أن الفرق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط المواقع المخالفة للاشتراطات وهي عبارة عن أحواش يباع بداخلها السكراب والحديد، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في التخزين بطرق عشوائية وعدم وجود وسائل السلامة، مشيرة إلى مصادرة 20 طنا من الحديد والخردوات، وضبط 17 عمود إنارة، إلى جانب مصادرة وإتلاف 1500 كجم لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك، مؤكدة ضبط 21 فردا من العمالة المخالفة بواسطة الجهات الأمنية المشاركة، وإغلاق الأحواش فورا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
من جهة أخرى رفعت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي 636 سيارة مهملة، إضافة إلى 402 سيارة جرى نقلها من قبل ملاكها، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة، ليصل إجمالي ما رفع إلى 1038 سيارة ضمن نطاق البلديات الفرعية بالعاصمة المقدسة.
وتأتي تلك الحملات في إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وإزالة التشوهات البصرية ومحو آثار الملوثات البيئية بمكة والتنسيق بين البلديات والجهات الأمنية.
وشددت الأمانة على أصحاب المركبات برفع وإزالة الهياكل التالفة المتروكة والتابعة لهم لتلافي تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.
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