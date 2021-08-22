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رابط الكتروني لاسترداد مفقودات حج 1442هـ

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم «ولاية» حجاج بيت الله الحرام ومن له مفقودات في حج هذا العام 1442هـ للدخول عبر الرابط الالكتروني المخصص لذلك.

وأوضح رئيس الهيئة محمد العقلا أن استخدام التطبيق في موقع ولاية يسهل عمليات الوصف والتوثيق من قبل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك، لافتا إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.

فيما أشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة سيتم إتاحته ابتداء من اليوم، وذلك من خلال الرابط التالي: https://wilayah.gov.sa/ar/electronicservices/Pages/default.aspx.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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