شكرا لقرائتكم خبر رابط الكتروني لاسترداد مفقودات حج 1442هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم «ولاية» حجاج بيت الله الحرام ومن له مفقودات في حج هذا العام 1442هـ للدخول عبر الرابط الالكتروني المخصص لذلك.

وأوضح رئيس الهيئة محمد العقلا أن استخدام التطبيق في موقع ولاية يسهل عمليات الوصف والتوثيق من قبل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك، لافتا إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.

فيما أشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة سيتم إتاحته ابتداء من اليوم، وذلك من خلال الرابط التالي: https://wilayah.gov.sa/ar/electronicservices/Pages/default.aspx.