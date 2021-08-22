رابط الكتروني لاسترداد مفقودات حج 1442هـ

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وأوضح رئيس الهيئة محمد العقلا أن استخدام التطبيق في موقع ولاية يسهل عمليات الوصف والتوثيق من قبل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك، لافتا إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.
فيما أشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة سيتم إتاحته ابتداء من اليوم، وذلك من خلال الرابط التالي: https://wilayah.gov.sa/ar/electronicservices/Pages/default.aspx.
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