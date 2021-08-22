«الابتعاث الثقافي» يدفع بـ54 طالبا وطالبة إلى جامعات عالمية مرموقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الثقافة أمس قرار ابتعاث لــ 54 طالبا وطالبة سعوديين يمثلون الدفعة الثالثة من مبتعثي برنامج الابتعاث الثقافي الذي تشرف عليه لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات الثقافية الإبداعية.

وتنوعت تخصصات الطلبة والطالبات بين الآداب واللغات واللغويات، وتصميم الأزياء، والتصميم، وصناعة الأفلام، والفنون البصرية، وعلم الآثار، والمسرح، وفنون الطهي، والمكتبات، والمتاحف، وفنون العمارة، والموسيقى، حيث تشمل الجهات التي سيدرسون فيها قائمة من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة.

وتأتي هذه الدفعة بعد إصدار الوزارة في وقت سابق قرارات ابتعاث لــ 79 طالبا وطالبة في الدفعة الأولى، و149 طالبا وطالبة في الدفعة الثانية، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة 282 طالبا وطالبة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المملكة من حيث تركيزه على التخصصات الإبداعية في القطاعات الثقافية الـ16، وتوفيره لمزايا متعددة للمبتعثين تتمثل في تحمله لكافة تكاليف الدراسة، والذي تهدف الوزارة من خلاله إلى سد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية.

الدفعة الثالثة برنامج الابتعاث

توزع على مسارين:





الحاصلون على قبول مسبق وعددهم 52 طالبا وطالبة

إلحاقهم بالبعثة، وعددهم 2







نسبة الطلاب بينهم 37%



نسبة الطالبات 63%.



41 % منهم لدرجة البكالوريوس



59 % منهم لدرجة الماجستير



المعاهد والجامعات تشمل: