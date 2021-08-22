تفعيل 13 مبادرة ومشروعا لمجتمع الدرعية

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وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جيري إنزيريلو، أن المذكرة تشمل مبادرات ومشروعات ستسهم في تمكين مجتمع الدرعية من خلال بنك التنمية الاجتماعية؛ الذي يعد الجهة الرائدة في تمكين أدوات التنمية الاجتماعية في المملكة.
من جهته، عبر الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم الراشد أن الاتفاقية اشتملت على التعاون في تبادل ومشاركة الدراسات والإحصائيات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف المشتركة، والإشراف على رواد أعمال مجتمع الدرعية ودعمهم؛ في إطار حزمة من المبادرات والبرامج والمشروعات التي يعمل عليها بنك التنمية الاجتماعية لأهالي وسكان أرض الملوك والأبطال.
وتأتي الاتفاقية في إطار سلسلة من الإجراءات والمعايير التي تعمل عليها الهيئة، لتنمية مجتمعها الملهم، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والمشروعات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، التي تضع تنمية الإنسان قبل تنمية المكان كمنهجية رئيسة للتنمية المستدامة وهي المنهجية التي يعمل عليها بنك التنمية الاجتماعية من خلال البرامج المستدامة التي يعمل على تطويرها وتقديمها للمجتمع السعودي بهدف تنمية المجتمعات المحلية وتقديم الدعم على جميع الأصعدة للقطاعات غير الربحية ومراكز الأعمال ذات الأنشطة المختلفة حيث تم إنشاء نحو 12 حاضنة إنتاج بهدف خدمة الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر في عدد من المناطق.
الاتفاقية تضمنت:
- تفعيل سوق الدرعية للتمور.
- برامج الضيافة والكشافة وسفراء المجتمع.
- سوقي مزارعي الدرعية ومجتمع الدرعية.
- برامج تدريبية تمكن الشباب السعودي من تطوير أعمالهم.
- مساندة الشباب لتحسين أدائهم في أدوارهم الحالية.
- إتاحة أوجه الدعم المختلفة لتمكين وتطوير وتدريب مجتمع الدرعية.
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