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تخريج الدفعة 100 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

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- بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير ، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس حفل تخريج الدورة 100 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، حيث كان في استقباله في مقر الحفل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن غشيان.

وبدئ الحفل المعد بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم شاهد الحضور العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم، تلا ذلك إعلان النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.

حضر الحفل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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