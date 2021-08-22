تخريج الدفعة 100 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أمس حفل تخريج الدورة 100 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية بالرياض، حيث كان في استقباله في مقر الحفل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم بن غشيان.

وبدئ الحفل المعد بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية كلمة بهذه المناسبة، بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين، ثم شاهد الحضور العرض العسكري، وأدى الخريجون القسم، تلا ذلك إعلان النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، ثم علق الخريجون رتبهم.

وفي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية، ثم عزف السلام الملكي.

حضر الحفل مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق الأزيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة.