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شهد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، توقيع اتفاقيات ميثاق التطوع لعدد من الفرق التطوعية مع إدارة تنمية المجتمع بفرع المنطقة.
حيث وقع من جانب الفرع مدير تنمية المجتمع أحمد الصفحي وفريق برق للإنقاذ طلال عبدالغني، وفريق الهمة التطوعي محمد السهيمي وفريق إسعاد إنسان التطوعي نهى بكري وفريق الذراع القانوني التطوعي مروة معوض وفريق مبادرون التطوعي حنان الزهراني.
ويسهم الميثاق الأخلاقي في العمل التطوعي قي تحقيق مستهدفاته وإخضاعها للتقييم والتقويم والتطور وتوجيهها الوجهة الصحيحة من خلال التجربة والتفعيل الميداني، ولمواكبة التغيرات المجتمعية المعاصرة في المجتمع السعودي، ليصبح (العمل التطوعي) رافداً فاعلاً في التنمية والتطوير وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.
22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 11:19 PM
بهدف الوصول إلى مليون متطوع.. لمواكبة التغيرات المعاصرة في المجتمع السعودي"بن رقوش" يشهد توقيع اتفاقيات ميثاق التطوع لعدد من الفرق مع "الموارد البشرية" بمكة
شهد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، توقيع اتفاقيات ميثاق التطوع لعدد من الفرق التطوعية مع إدارة تنمية المجتمع بفرع المنطقة.
حيث وقع من جانب الفرع مدير تنمية المجتمع أحمد الصفحي وفريق برق للإنقاذ طلال عبدالغني، وفريق الهمة التطوعي محمد السهيمي وفريق إسعاد إنسان التطوعي نهى بكري وفريق الذراع القانوني التطوعي مروة معوض وفريق مبادرون التطوعي حنان الزهراني.
ويسهم الميثاق الأخلاقي في العمل التطوعي قي تحقيق مستهدفاته وإخضاعها للتقييم والتقويم والتطور وتوجيهها الوجهة الصحيحة من خلال التجربة والتفعيل الميداني، ولمواكبة التغيرات المجتمعية المعاصرة في المجتمع السعودي، ليصبح (العمل التطوعي) رافداً فاعلاً في التنمية والتطوير وتحقيق رؤية ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.
، "بن رقوش" يشهد توقيع اتفاقيات ميثاق التطوع لعدد من الفرق مع "الموارد البشرية" بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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