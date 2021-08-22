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بالفيديو .. مواطن يرسم صور للملك سلمان وولي العهد بطريقة مبتكرة في لوحة واحدة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن الفنان التشكيلي، محمد الحربي، من استعراض 4 رسومات لصور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير في لوحة فنية واحدة.

وقال الحربي إنه أطلق على هذه اللوحة اسم "رسمة القمتين"، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأضاف انه استغرق في عمل اللوحة شهرا كاملا من العمل، حيث شكل اللوحة لتظهر بطريقة تكون مشابهة للوحات ثلاثية الأبعاد.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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