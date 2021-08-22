شكرا لمتابعة خبر عن منصة إحسان تتيح إمكانية التبرع من خلال محطات سار للنقل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، عبدالعزيز الحمادي، إن المنصة تتيح إمكانية التبرع بشكل آمن من خلال محطات سار للنقل.

وقال إن المنصة وفرت عدة طرق لاستقبال التبرعات وإيصالها لمستحقيها بطرق آمنة، وذلك وفقا لقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن مجموع التبرعات في المنصة قارب مليار ريال، إذ بلغ حتى الآن 965 مليون ريال، مضيفا أن هناك لجنة إشرافية مكونة من 11 جهة حكومية للإشراف على عمل اللجنة.