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"الجوازات": يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تجديد هوية "مقيم" لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم.

ووجه "مغرد" تساؤل لـ "الجوازات" مفاده: "هل أستطيع تجديد إقامة مرافق لي خرج ذهاب وعودة للدراسة وهو متواجد في الخارج ؟".

وردت "الجوازات" قائلة: "بإمكانك تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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