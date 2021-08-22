شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تجديد هوية "مقيم" لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم.
ووجه "مغرد" تساؤل لـ "الجوازات" مفاده: "هل أستطيع تجديد إقامة مرافق لي خرج ذهاب وعودة للدراسة وهو متواجد في الخارج ؟".
وردت "الجوازات" قائلة: "بإمكانك تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".