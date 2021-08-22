أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تجديد هوية "مقيم" لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا بعد سداد الرسوم.

شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع