شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، عن إعطاء أكثر من 34 مليون جرعة لقاح كورونا "كوفيد-19"، عبر أكثر من587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

وكان متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أوضح أنه يتم متابعة منحنيات الأمور الوبائية بشكل مستمر وتفصيلي ويتم رصد توجهات إيجابية في المنحني وهى أمور نستبشر منها الخير.

وأشار إلى أن المتحورات التي طرأت على الفيروس هو أكثرها إثارة للقلق متحور دلتا ويعد الأكثر انتشارًا في العالم حاليًا والأكثر نسبة مقارنة بكافة أنواع المتحورات.