شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله الذيابي: يجب استئصال المرارة في حالة التعاب البنكرياس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الدكتور عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي، أن حصوات المرارة إذا أدت لالتهاب البنكرياس فيجب استئصالها لتفادي حدوث التهاب القنوات المرارية.

وقال "الذيابي" عبر حسابه على تويتر: "حصوات المرارة أدت إلى التهاب البنكرياس وانسداد القنوات المرارية لا يمكن علاجها بالحمية".

وتابع: "عادة يُعمل منظار للقنوات المرارية واستئصال للمرارة لتفادي حدوث التهاب القنوات المرارية والتهاب البنكرياس المتكرر ومضاعفاتهما".